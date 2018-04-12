НАБУ сообщило о подозрении зампрокурора Винницкой области, пойманному на взятке
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Заместителю прокурора Винницкой области Александру Попеску, задержанному по подозрении во взяточничестве, сообщили о подозрении по ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием").
Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро.
О подозрении также сообщено еще двум лицам - соучастникам преступления.
"Прокурора разоблачили после получения неправомерной выгоды в размере 5 тыс. долларов США от двух посредников, которыми оказались адвокат и физическое лицо. Как установило следствие, прокурор получил от посредников взятку за закрытие уголовного производства, открытого по факту самовольного захвата земельных участков", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Уголовное производство по приведенным фактам детективы НАБУ расследуют с марта 2018 года.
Напомним, накануне правоохранители задержали зампрокурора Винницкой области Александра Попеску, а также двух посредников, после получения взятки за закрытие уголовного дела.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
12.04.2018 12:36