Украина частично отменит Большой договор с РоSSией
РоSSия больше не будет считаться стратегическим партнером.
Президент Петр Порошенко намерен внести в Верховную Раду проект закона о немедленном одностороннем прекращении положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, где действие этого договора не совместимо с национальными интересами государства и реализацией права на самооборону.
Об этом он заявил в ходе Киевского форума безопасности, передаёт корреспондент LB.ua.
"Речь идет о статьях о стратегическом партнерстве между Украиной и РоSSийской Федерацией или о положениях о двустороннем сотрудничестве в сфере военного и военно-технического сотрудничестве. Или сотрудничестве с Россией для обеспечения государственной безопасности Украины", - сообщил Порошенко.
При этом он подчеркнул, что полностью отменить этот договор не представляется возможным.
"Потому что для Украины являются важными положениями, в которых стороны уважают территориальную целостность друг друга, стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ. Согласно нормам международного права, эти положения остаются действующими, независимо от будущего аннулирования Радой ее отдельных положений", - сказал Порошенко.
Большой договор между РФ и Украиной закрепил принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Документ был подписан 31 мая 1997 года Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Верховная Рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума — 25 декабря 1998 года. В конце 2008 года действие договора было автоматически продлено на 10 лет — то есть до 2018 года. И если сейчас ни одна из сторон не заявит другой о своем желании прекратить его действие (путём письменного уведомления не менее чем за 6 месяцев), то договор будет продлен еще на десятилетие.
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12.04.2018 12:01