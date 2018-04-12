Украина частично отменит Большой договор с РоSSией

РоSSия больше не будет считаться стратегическим партнером.

Президент Петр Порошенко намерен внести в Верховную Раду проект закона о немедленном одностороннем прекращении положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, где действие этого договора не совместимо с национальными интересами государства и реализацией права на самооборону.

Об этом он заявил в ходе Киевского форума безопасности, передаёт корреспондент LB.ua.

"Речь идет о статьях о стратегическом партнерстве между Украиной и РоSSийской Федерацией или о положениях о двустороннем сотрудничестве в сфере военного и военно-технического сотрудничестве. Или сотрудничестве с Россией для обеспечения государственной безопасности Украины", - сообщил Порошенко.

При этом он подчеркнул, что полностью отменить этот договор не представляется возможным.

"Потому что для Украины являются важными положениями, в которых стороны уважают территориальную целостность друг друга, стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ. Согласно нормам международного права, эти положения остаются действующими, независимо от будущего аннулирования Радой ее отдельных положений", - сказал Порошенко.