Постпред США при НАТО выступила за членство Украины в альянсе

Кей Бейли Хатчисон при этом потребовала успехов в борьбе с коррупцией.

Постпред США при НАТО выступила за членство Украины в альянсе

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон поддержала членство Украины в альянсе.

Об этом она сказала в ходе Киевского форума безопасности, отвечая на вопрос LB.ua.

"Естественно, мы будем искать дальнейшие пути усиления отношений с Украиной. Мы видим здесь разные опции и варианты. [...] Хочу заверить, что мы будем рады такому членству в НАТО", - сказала Хатчисон.

"Реакция РоSSии не будет позитивной. По опыту Черногории мы видели, что действия РоSSии могут быть агрессивными. [...] Но НАТО должно провести линию между Украиной и тем, что может позволить себе РоSSия против Украины. Мы продолжим нашу поддержку до тех пор, пока роSSийские силы не покинут Украину", - добавила она.

Хатчисон при этом отметила, что Украине для вступления в НАТО предстоит многое сделать не только в плане реформирования армии, но и в борьбе с коррупцией.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко распорядился подготовить проект поправок в Конституцию, которые закрепят устремления Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе.

В прошлом году Верховная Рада приняла закон, согласно которому вступление Украины в НАТО определяется как одна из основ внешней политики.


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