Канада исключает отмену виз для украинцев

"Мы будем изучать возможности пошаговой либерализации визового режима".

Канада работает над либерализацией визового режима с Украиной, но отменять визы не будет, заявил посол страны Роман Ващук.Об этом он сказал в комментарии LB.ua на Киевском форуме безопасности.

"Я бы не говорил о возможном безвизовом режиме Украины и Канады. Все зависит от миграционных движений, которые мы наблюдаем", - добавил он.

"Визовая политика Канады определяется факторами, которые важны для нас. Мы только в конце прошлого года отменили визы для Румынии и Болгарии, которые более 10 лет являются членами ЕС . Это постепенный процесс. Наши представители посольства и Министерства миграции проводят встречи в Украине. Мы будем изучать возможности пошаговой либерализации визового режима между Украиной и Канадой", - отметил Ващук.

Напомним, Украина и Канада начали консультации по либерализации визового режима летом 2016 года.

Канада начала выдавать гражданам Украины многократные визы сроком на 10 лет и постепенно увеличивать пропорцию заявителей, которые получают такие долгосрочные разрешения на въезд. Также Канада упростила визовые требования для украинцев.