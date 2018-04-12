Разведение сил у Станицы Луганской снова сорвалось

Отвод войск и вооружений был запланирован на 13 апреля.

Разведение сил у Станицы Луганской снова сорвалось
Фото: Facebook / DE NE DE

Боевики роSSийско-оккупационных войск в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской, которое предварительно было запланировано на 13 апреля.

"Вчера около 20.35 минут на участке разведения роSSийско-оккупационные войска применили стрелковое оружие по позициям Вооруженных Сил Украины. Об указанном украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ", - сообщается на странице штаба АТО в фейсбуке.

Напомним, еще осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября, а возле Петровского 7 октября. У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке многократно срывался - штаб АТО утверждал, что каждый раз противник открывал огонь до истечения предусмотренных соглашением семи дней полной тишины на участке разведения.


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