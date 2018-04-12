Порошенко поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

"С нетерпением ожидаю президента Алиева в Киеве"

Президент Петр Порошенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах главы государства, прошедших в стране в среду, 11 апреля.

"Искренне приветствую Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах президента Азербайджана! Уверен, что украинско-азербайджанское стратегическое партнерство станет еще крепче. С нетерпением ожидаю президента Алиева в Киеве !" - написал Порошенко в твиттере .

В ЦИК Азербайджана ранее сообщили, что по итогам обработки данных с 92% избирательных участков Алиев набирает 86% голосов. Явка на выборах составила 74,5%.

Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 и в 2013 годах.

Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны будет избираться на семь лет.