Порошенко поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

"С нетерпением ожидаю президента Алиева в Киеве"

Порошенко поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана
Порошенко и Алиев
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах главы государства, прошедших в стране в среду, 11 апреля.

"Искренне приветствую Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах президента Азербайджана! Уверен, что украинско-азербайджанское стратегическое партнерство станет еще крепче. С нетерпением ожидаю президента Алиева в Киеве!" - написал Порошенко в твиттере.

В ЦИК Азербайджана ранее сообщили, что по итогам обработки данных с 92% избирательных участков Алиев набирает 86% голосов. Явка на выборах составила 74,5%.

Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 и в 2013 годах.

Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны будет избираться на семь лет.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
США намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперовСША намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперов
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
Задержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУЗадержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Парасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млнПарасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млн
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко поручил Кабмину провести военный парад в День независимостиПорошенко поручил Кабмину провести военный парад в День независимости
Порошенко обсудил с премьером Великобритании усиление санкций против РоSSииПорошенко обсудил с премьером Великобритании усиление санкций против РоSSии
МВД предложило криминализировать "гречку" на выборах и кандидатов-двойниковМВД предложило криминализировать "гречку" на выборах и кандидатов-двойников
Порошенко: Миротворцы на Донбассе должны иметь право на разоружение боевиковПорошенко: Миротворцы на Донбассе должны иметь право на разоружение боевиков
Порошенко насчитал 23 роSSийских военных в украинских тюрьмахПорошенко насчитал 23 роSSийских военных в украинских тюрьмах
Порошенко поручил продублировать в Украине санкции против роSSийских олигарховПорошенко поручил продублировать в Украине санкции против роSSийских олигархов
Порошенко заявил о прогрессе в вопросе миротворцев на ДонбассеПорошенко заявил о прогрессе в вопросе миротворцев на Донбассе
Порошенко встретился с константинопольским патриархом ВарфоломеемПорошенко встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем
Порошенко назвал "Северный поток-2" политической взяткой за лояльность к РоSSииПорошенко назвал "Северный поток-2" политической взяткой за лояльность к РоSSии
Порошенко ожидает от СНБО предложений по синхронизации с США санкций против РФПорошенко ожидает от СНБО предложений по синхронизации с США санкций против РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости