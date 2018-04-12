Порошенко поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана
"С нетерпением ожидаю президента Алиева в Киеве"
Президент Петр Порошенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах главы государства, прошедших в стране в среду, 11 апреля.
"Искренне приветствую Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах президента Азербайджана! Уверен, что украинско-азербайджанское стратегическое партнерство станет еще крепче. С нетерпением ожидаю президента Алиева в Киеве!" - написал Порошенко в твиттере.
В ЦИК Азербайджана ранее сообщили, что по итогам обработки данных с 92% избирательных участков Алиев набирает 86% голосов. Явка на выборах составила 74,5%.
Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 и в 2013 годах.
Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны будет избираться на семь лет.
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12.04.2018 11:47