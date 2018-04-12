Преемник Тиллерсона пообещал покончить с мягкой политикой в отношении РФ

Майк Помпео считает, что РоSSию нужно наказывать за агрессию.

Преемник Тиллерсона пообещал покончить с мягкой политикой в отношении РФ
Майк Помпео
Фото: thedailybeast.com

Бывший директор ЦРУ Майк Помпео, которого президент Дональд Трамп номинировал на пост госсекретаря, констатирует окончание периода "мягкой политики" США в ответ на роSSийскую агрессию за рубежом.

Об этом Помпео намерен заявить на слушаниях в сенате по поводу своего назначения. Тезисы его выступления опубликовал The Washington Examiner.

"РоSSия продолжает действовать агрессивно, опираясь на многолетнюю мягкую политику в ответ на эту агрессию. Теперь с этим покончено", - отметил Помпео.

Он также намерен заверить сенаторов, что США восстанавливают свои "и без того сильные Вооруженные силы" и занимаются обновлением ядерных сил.

"Действия этой администрации дают понять, что стратегия национальной безопасности президента Трампа справедливо определила РоSSию как опасность для нашей страны", - считает Помпео.

"Наши дипломатические усилия на роSSийском направлении потребуют большого напряжения, но, как и в предыдущих противостояниях с Москвой, они должны продолжаться", - цитирует издание Помпео.

Об отставке предыдущего госсекретаря Рекса Тиллерсона Белый дом объявил 13 марта 2018 года. На его место Трамп выбрал директора ЦРУ Майка Помпео, 12 апреля кандидатура Помпео будет рассматриваться на слушаниях в комитете сената по иностранным делам.


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