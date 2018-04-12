За сутки на Донбассе зафиксировано 38 обстрелов

Ни один украинский военный не пострадал.

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска провели 38 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе.

На Донецком направлении из 120- и 82-мм минометов, а также из гранатометов различных систем агрессор вел огонь по укреплениям в районе Песков и Шахты Бутовка. 82 мм минометы противник применил вблизи Новотроицкого, а вооружение танка – близ Каменки. Также из гранатометов были обстреляны защитники Авдеевки, Талаковки, Марьинки, Водяного и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов – защитники Каменки, Гнутового, Опытного, Водяного, Песков, Новотроицкого и Павлополя, а из вооружения БМП – Гнутового, Песков, Невельского и Пищевика. Кроме этого, стрелковое оружие противник применил по позициям ВСУ в районе Авдеевки, Лебединского, Каменки, Шахты Бутовка, Талаковки, Водяного и Гнутового, а вблизи Марьинки вел снайперский огонь, сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении из запрещенных 120-мм минометов агрессор вел огонь по украинским опорным пунктах под Троицким, а из стрелкового оружия обстрелял защитников Станицы Луганской.

Вследствие вражеского огня ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, 10 апреля роSSийско-оккупационные войска 64 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате вражеского огня четверо украинских воинов получили ранения и один военнослужащий - боевую травму.