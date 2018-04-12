Сирийская армия перебрасывает авиацию из аэропортов из-за возможного удара США

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Войска режима сирийского президента Башара Асада перебрасывают часть боевой авиации из аэропортов, спасая ее от возможного авиаудара коалиции во главе с США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

«Провластные силы в Сирии освобождают основные аэропорты и военные воздушные базы из-за возможных авиаударов США», — говорится в сообщении.

Источник: Укринформ


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