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Сирийская армия перебрасывает авиацию из аэропортов из-за возможного удара США Войска режима сирийского президента Башара Асада перебрасывают часть боевой авиации из аэропортов, спасая ее от возможного авиаудара коалиции во главе с США . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека. «Провластные силы в Сирии освобождают основные аэропорты и военные воздушные базы из-за возможных авиаударов США», — говорится в сообщении. Источник: Укринформ

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