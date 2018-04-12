Новостей.COM ⇒
2018-04-12
Сирийская армия перебрасывает авиацию из аэропортов из-за возможного удара США
Войска режима сирийского президента Башара Асада перебрасывают часть боевой авиации из аэропортов, спасая ее от возможного авиаудара коалиции во главе с США.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.
«Провластные силы в Сирии освобождают основные аэропорты и военные воздушные базы из-за возможных авиаударов США», — говорится в сообщении.
Источник:
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
Самолет Качиньского уничтожили два взрыва, - отчет »»
12.04.2018 11:46
12.04.2018 11:46
←+Ctrl+→