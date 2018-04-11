Юлия Скрипаль отказалась от помощи РоSSии и попросила кузину не приезжать

"Если я изменю свое мнение, я знаю, как с ними связаться".

Полиция Лондона обнародовала заявление Юлии Скрипаль, которую нашли отравленной в Солсбери вместе с ее отцом - бывшим роSSийским разведчиком Сергеем Скрипалем.

Согласно сообщению, Юлия не приняла предложение роSSийского посольства о консульской помощи.

Также она попросила свою двоюродную сестру Викторию пока не приезжать к ней в Великобританию.

По словам Юлии Скрипаль, она до сих пор страдает от последствий отравления нервно-паралитическим веществом, которое применили против нее и ее отца.

"Я оставила своего отца под наблюдением в больнице, но он все еще серьезно болеет", - сказала Скрипаль.

Она заявила, что пользуется помощью специально подготовленных офицеров, которые, в частности, информируют ее о процессе расследования дела с отравлением в Солсбери.

"У меня есть доступ к контактам с друзьями и родственниками. РоSSийское посольство любезно предложило мне помощь в любой способ, но в настоящее время я не хочу пользоваться их услугами. Но если я изменю свое мнение, я знаю, как с ними связаться", - заявила Скрипаль.

Она добавила, что пока не чувствует достаточной силы, чтобы давать интервью средствам массовой информации.

"Я благодарна своей кузине Виктории за заботу, но прошу, чтобы она не посещала меня и не пыталась связаться в настоящее время", - сказала Скрипаль.

В прошлый четверг полиция Лондона опубликовала первое заявление Юлии Скрипаль, в котором она благодарит за помощь людей, которые нашли ее вместе с отцом в Солсбери и привели помощь, а также персонал больницы, в которой она находится. Никаких подробностей ни о своем состоянии, ни о состоянии отца она не приводит. 29 марта британские власти сообщали, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала говорить, но состояние ее отца оценивали как критическое.

10 апреля Юлию Скрипаль выписали из больницы.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что против них могли применить нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", а за нападением с высокой вероятностью стоит РоSSия.