Порошенко поручил Кабмину провести военный парад в День независимости

В 2018-м отмечается 27-я годовщина независимости Украины и 100-летие возрождения украинской государственности.

Президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров организовать военный парад в Киеве 24 августа по случаю 27-й годовщины независимости Украины.

Пресс-служба президента сообщает, что глава Украинского государства подписал указ "О праздновании 27-й годовщины независимости Украины".

"С целью достойного празднования в 2018 году 27-й годовщины независимости Украины, 100-летия возрождения украинской государственности, засвидетельствования значения Украинской революции 1917-1921 годов для провозглашения Украиной независимости в 1991 году Президент поручил Кабинету Министров, Министерству иностранных дел, областным, Киевской городской государственным администрациям, Госкомитету телевидения и радиовещания Украины провести ряд торжественных мероприятий", - говорится в сообщении.

Президент поручил правительству создать Организационный комитет по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимости Украины, а также разработать и обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности.

В частности, должна быть проведена 23 августа, в День государственного флага Украины, в Киеве , других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины официальная церемония торжественного поднятия Государственного флага Украины, других мероприятий, направленных на воспитание уважения к государственным символам Украины.

24 августа, в День независимости, должен быть проведен парад войск по улице Крещатик и Майдану Незалежности в Киеве .

Указом также определено проведение тематических торжественных, научных, информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий в Украине и за ее пределами, молебнов за Украину.

Кроме того, правительство должно способствовать реализации инициатив общественности, направленных на укрепление национального единства, консолидацию общества в деле развития государства, развитие межрегиональных связей, распространение информации и знаний об Украине, утверждение ее положительного имиджа в мире. Порошенко установил, что зарубежные дипломатические учреждения Украины должны провести мероприятия с участием представителей украинской общественности за рубежом, а также предусмотреть участие представителей иностранных государств, дипломатического корпуса, международных организаций, украинской диаспоры в торжественных мероприятиях в Украине.

Указ также определяет, что центральными и местными органами исполнительной власти, в частности, должны быть разработаны и реализованы региональные планы мероприятий по подготовке и празднованию Дня государственного флага, 27-й годовщины независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности.

Кроме того, Госкомитет телевидения и радиовещания должен обеспечить широкое освещение мероприятий по подготовке и празднованию соответствующих торжеств, трансляцию циклов тематических теле- и радиопередач, художественных и документальных фильмов.

Правоохранительные органы должны обеспечить порядок, безопасность граждан во время проведения мероприятий.