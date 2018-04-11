РоSSия привела в готовность войска противовоздушной обороны
Такие действия вызваны возможным ракетным ударом США по Сирии.
РоSSия привела в готовность войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные подразделения Вооруженных сил. Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.
По его словам, такие действия вызваны возможным ракетным ударом США по Сирии.
Ранее в этот день Генеральный штаб вооруженных сил РФ объявил о развертывании военной полиции в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, пострадавшем от химической атаки.
Накануне американские самолеты провели разведку у роSSийских баз в Сирии.
Также, по данным турецких СМИ, в 100 км от роSSийской военно-морской базы в Тартусе находится эсминец ВМС США, оснащенный 56 крылатыми ракетами "Томагавк". По сообщению французских СМИ, его сопровождает многоцелевой ракетный фрегат ВМС Франции "Акитен". Кроме того, у берегов Сирии также находится немецкий фрегат.
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Политика
11.04.2018 20:39