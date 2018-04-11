Порошенко обсудил с премьером Великобритании усиление санкций против РоSSии

Президент отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании "дела Скрипаля".

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора обсудили усиление санкций против РоSSии.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины поблагодарил британскую сторону за постоянную поддержку территориальной целостности Украины и непризнание результатов недавних незаконных выборов на территории оккупированного Крыма. Обсуждался также вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ ", - говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Президент Порошенко поблагодарил за поддержку украинских реформ. В этом контексте также речь шла о подготовке второй Международной конференции по реформам в Украине в Копенгагене, который состоится в июне.



Глава Украинского государства выразил солидарность с британским народом и правительством в деле об отравлении Сергея Скрипаля в городе Солсбери. Петр Порошенко отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости.

Тереза Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великобританией и в очередной раз осудила агрессию РоSSии на Донбассе и в Крыму.

