Порошенко обсудил с премьером Великобритании усиление санкций против РоSSии
Президент отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании "дела Скрипаля".
Президент Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора обсудили усиление санкций против РоSSии.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Украины поблагодарил британскую сторону за постоянную поддержку территориальной целостности Украины и непризнание результатов недавних незаконных выборов на территории оккупированного Крыма. Обсуждался также вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ", - говорится в сообщении.
Собеседники также обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Президент Порошенко поблагодарил за поддержку украинских реформ. В этом контексте также речь шла о подготовке второй Международной конференции по реформам в Украине в Копенгагене, который состоится в июне.
Глава Украинского государства выразил солидарность с британским народом и правительством в деле об отравлении Сергея Скрипаля в городе Солсбери. Петр Порошенко отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости.
Тереза Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великобританией и в очередной раз осудила агрессию РоSSии на Донбассе и в Крыму.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
11.04.2018 20:38
11.04.2018 20:39