Закарпатская ОГА попросила назначить дополнительный поезд на время цветения сакуры

"Очень надеемся, что "Укрзализныця" не подведет".

Закарпатская ОГА попросила назначить дополнительный поезд на время цветения сакуры
Фото: carpathia.gov.ua

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль попросил "Укрзализныцю" назначить дополнительный поезд "Киев - Ужгород" из-за цветения сакуры.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Дополнительный поезд предлагается назначить на следующие выходные (13-15 и 20-22 апреля), поскольку сейчас практически все билеты на поезд из Киева до Ужгорода и в обратном направлении распроданы.

"Масса людей, которые захотят посетить Ужгород в середине апреля и полюбоваться сакурами, просто не смогут добраться сюда поездом. Много украинцев считают Закарпатье лучшим местом для туризма в стране, а цветение сакуры – это отличный повод приехать в Ужгород. Поэтому очень надеемся, что "Укрзализныця" не подведет", – подчеркнул глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Декоративную японскую вишню завезли в Ужгород в 1923 году из Вены, и сейчас она растет по всему городу. Ежегодно на цветение сакур в Ужгород приезжают тысячи туристов. Почти одновременно с сакурами зацветают магнолии, розовые, белые и фиолетовые, распускаются цветы японской айвы и яблонь Недзвецкого, флоридской и китайской.

В 2009 и 2011 гг. на противоположном от центра города берегу Ужа, на Православной и Киевской набережных, была высажена Аллея сакур, которую считают самой длинной в Европе.

Кроме того, неделей-двумя позже на Закарпатье в районе Хуста зацветет Долина нарциссов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
США намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперовСША намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперов
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
Задержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУЗадержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Полторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия ЧечнюПолторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия Чечню
Блок рекламы


Похожие новости
Юлия Скрипаль отказалась от помощи РоSSии и попросила кузину не приезжатьЮлия Скрипаль отказалась от помощи РоSSии и попросила кузину не приезжать
Пограничник попал под поезд во время мониторинга границы в Одесской областиПограничник попал под поезд во время мониторинга границы в Одесской области
Судьям "старого" Верховного Суда и кассационных судов в ближайшее время найдут другую работуСудьям "старого" Верховного Суда и кассационных судов в ближайшее время найдут другую работу
К грузовому поезду Харьков-Белгород прикрепили гранату с подписью "Слава Украине"К грузовому поезду Харьков-Белгород прикрепили гранату с подписью "Слава Украине"
Чубаров: поправки в Конституцию о статусе Крыма появятся "в самое ближайшее время"Чубаров: поправки в Конституцию о статусе Крыма появятся "в самое ближайшее время"
Порошенко не собирается отменять поездку на саммит НАТО из-за угроз ВенгрииПорошенко не собирается отменять поездку на саммит НАТО из-за угроз Венгрии
Воинская часть в Берегово помогала местным жителям во время паводков, - МинобороныВоинская часть в Берегово помогала местным жителям во время паводков, - Минобороны
Савченко попросила Порошенко уволить генпрокурораСавченко попросила Порошенко уволить генпрокурора
Савченко заявила, что во время поездки в Европу давала показания против ПорошенкоСавченко заявила, что во время поездки в Европу давала показания против Порошенко
Аваков сообщил о гибели 232 добровольцев за время войны на ДонбассеАваков сообщил о гибели 232 добровольцев за время войны на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости