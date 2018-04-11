Закарпатская ОГА попросила назначить дополнительный поезд на время цветения сакуры

"Очень надеемся, что "Укрзализныця" не подведет".

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль попросил "Укрзализныцю" назначить дополнительный поезд " Киев - Ужгород" из-за цветения сакуры.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Дополнительный поезд предлагается назначить на следующие выходные (13-15 и 20-22 апреля), поскольку сейчас практически все билеты на поезд из Киева до Ужгорода и в обратном направлении распроданы.

"Масса людей, которые захотят посетить Ужгород в середине апреля и полюбоваться сакурами, просто не смогут добраться сюда поездом. Много украинцев считают Закарпатье лучшим местом для туризма в стране, а цветение сакуры – это отличный повод приехать в Ужгород. Поэтому очень надеемся, что "Укрзализныця" не подведет", – подчеркнул глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Декоративную японскую вишню завезли в Ужгород в 1923 году из Вены, и сейчас она растет по всему городу. Ежегодно на цветение сакур в Ужгород приезжают тысячи туристов. Почти одновременно с сакурами зацветают магнолии, розовые, белые и фиолетовые, распускаются цветы японской айвы и яблонь Недзвецкого, флоридской и китайской.

В 2009 и 2011 гг. на противоположном от центра города берегу Ужа, на Православной и Киевской набережных, была высажена Аллея сакур, которую считают самой длинной в Европе.

Кроме того, неделей-двумя позже на Закарпатье в районе Хуста зацветет Долина нарциссов.