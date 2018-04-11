ЮНЕСКО приняло решение по Крыму
Оккупанты уничтожают памятник, который в 2014 году должен был быть включен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
ЮНЕСКО приняло решение, которое открывает возможность размещения мониторинговой миссии и борьбы за охрану памятников культуры в Крыму, в том числе Ханского дворца в Бахчисарае.
Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.
"Исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение по Крыму. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в т.ч. Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние", - написал глава МИД в Twitter.
Напомним, в ноябре Министерство культуры Украины выразило протест из-за действий оккупационных властей Крыма по осуществлению незаконных работ на территории Бахчисарайского заповедника и обратилось, в частности, к ЮНЕСКО с просьбой в очередной раз призвать РФ соблюдать нормы международного законодательства.
Как сообщалось, в оккупированном Россией Крыму во время так называемой реставрации Ханского дворца оккупанты уничтожают памятник, который в 2014 году должен был быть включен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Ханский дворец - памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника.
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