ЮНЕСКО приняло решение по Крыму

Оккупанты уничтожают памятник, который в 2014 году должен был быть включен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО приняло решение, которое открывает возможность размещения мониторинговой миссии и борьбы за охрану памятников культуры в Крыму, в том числе Ханского дворца в Бахчисарае.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение по Крыму. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в т.ч. Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние", - написал глава МИД в Twitter .

Напомним, в ноябре Министерство культуры Украины выразило протест из-за действий оккупационных властей Крыма по осуществлению незаконных работ на территории Бахчисарайского заповедника и обратилось, в частности, к ЮНЕСКО с просьбой в очередной раз призвать РФ соблюдать нормы международного законодательства.

Как сообщалось, в оккупированном Россией Крыму во время так называемой реставрации Ханского дворца оккупанты уничтожают памятник, который в 2014 году должен был быть включен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Ханский дворец - памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника.