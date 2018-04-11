ЮНЕСКО приняло решение по Крыму

Оккупанты уничтожают памятник, который в 2014 году должен был быть включен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО приняло решение по Крыму
Фото: Осман Пашаев

ЮНЕСКО приняло решение, которое открывает возможность размещения мониторинговой миссии и борьбы за охрану памятников культуры в Крыму, в том числе Ханского дворца в Бахчисарае.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение по Крыму. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в т.ч. Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние", - написал глава МИД в Twitter.

Напомним, в ноябре Министерство культуры Украины выразило протест из-за действий оккупационных властей Крыма по осуществлению незаконных работ на территории Бахчисарайского заповедника и обратилось, в частности, к ЮНЕСКО с просьбой в очередной раз призвать РФ соблюдать нормы международного законодательства.

Как сообщалось, в оккупированном Россией Крыму во время так называемой реставрации Ханского дворца оккупанты уничтожают памятник, который в 2014 году должен был быть включен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Ханский дворец - памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
США намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперовСША намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперов
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
Задержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУЗадержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Полторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия ЧечнюПолторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия Чечню
Блок рекламы


Похожие новости
Суд отменил решение САП о приостановке следстви по "делу Охендовского"Суд отменил решение САП о приостановке следстви по "делу Охендовского"
В оккупированном Крыму ФСБ фюрера РФ с автоматами ворвалось в мечеть для проверкиВ оккупированном Крыму ФСБ фюрера РФ с автоматами ворвалось в мечеть для проверки
Финляндия выдала первое разрешение для "Северного потока-2"Финляндия выдала первое разрешение для "Северного потока-2"
Гребенщиков пояснил свое скандальное заявление про желание выступить в Крыму и ОРДЛОГребенщиков пояснил свое скандальное заявление про желание выступить в Крыму и ОРДЛО
Решение по жалобе Луценко на Холодницкого обещают не раньше летаРешение по жалобе Луценко на Холодницкого обещают не раньше лета
Климкин подчеркнул важность сотрудничества с Турцией в освобождении украинских политзаключенных в КрымуКлимкин подчеркнул важность сотрудничества с Турцией в освобождении украинских политзаключенных в Крыму
Верховный Суд подтвердил решение о лишении гражданства Украины экс-и.о. замгубернатора Одесской областиВерховный Суд подтвердил решение о лишении гражданства Украины экс-и.о. замгубернатора Одесской области
Единственным наблюдателем от евроинституций на выборах в Крыму была депутат Европарламента от КипраЕдинственным наблюдателем от евроинституций на выборах в Крыму была депутат Европарламента от Кипра
Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%
Япония не признает легитимность выборов президента РФ в аннексированном КрымуЯпония не признает легитимность выборов президента РФ в аннексированном Крыму
Последние новости
Подгружаем последние новости