Суд запретил капитану "Норда" возвращаться в Крым

По новому делу избрана более жесткая мера пресечения.

Суд запретил капитану "Норда" возвращаться в Крым
Владимир Горбенко
Фото: ntv.ru

Херсонский городской суд в среду по второму делу, которое касается незаконной ловли рыбы, избрал капитану задержанного в порту Бердянска керченского сейнера "Норд" Владимиру Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства являться к представителям следствия по первому требованию.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Автономной республики Крым Татьяну Тихончик.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АРК - личное обязательство с запретом посещать оккупированную территорию", - сказала она.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под флагом РФ.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна "Норд" из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи. 30 марта украинский суд арестовал судно "Норд".

6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" Владимира Горбенко и установил залог в размере 35 240 гривен. Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". В случае внесения залога Горбенко должны были отпустить в Крым с обязательством являться к следователю.

Сообщалось, что за Горбенко внесли залог, но в связи с пасхальными выходными он сможет выйти из СИЗО не раньше вторника, 10 апреля. Однако во вторник после выхода из СИЗО Горбенко провели в управление СБУ и предъявили еще одно подозрение, на этот раз в незаконной ловле рыбы. Меру пресечения по этому дело избрали в среду.

В РоSSии обвинили Украину в пиратстве в связи с задержанием. ФСБ возбудила уголовное дело об угоне роSSийского судна, а Росрыболовство создало оперативную группу для предотвращения "пиратских действий" со стороны Украины.


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