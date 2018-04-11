Суд разрешил нардепу Полякову ездить за границу

Фигурант янтарного дела остается обязан являться к следователю.

Соломенский районный суд Киева во вторник разрешил выезд за границу депутату Верховной Рады Максиму Полякову ("Народный фронт").

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Полякова Петр Бойко.

При этом суд продлил другие обязательства Полякова, частности воздержатся от общения с другими подозреваемыми и рядом свидетелей, а также являться к следователю.

Напомним, на прошлой неделе суд разрешил выезд за границу второму фигуранту так называемого "янтарного дела" нардепу Бориславу Розенблату.