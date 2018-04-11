Гаагский суд приговорил сербского националиста Шешеля к 10 годам тюрьмы

Срок обвиняемый в этнических чистках во время войн в Боснии и Хорватии уже отбыл.

Гаагский суд приговорил сербского националиста Шешеля к 10 годам тюрьмы
Воислав Шешель
Фото: ua-reporter.com

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов приговорила сербского националиста, лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля к десяти годам лишения свободы.

Об этом сообщается на сайте суда.

Шешеля признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе вооруженных конфликтов на Балканах в 1991-1993 годах по трем пунктам. Следствие пришло к выводу, что националист занимался этническими чистками во время войн в Боснии и Хорватии. При этом палата засчитала ему срок, проведенный ранее в тюрьме ООН, - с 14 февраля 2003 года.

Шешель сдался Гаагскому трибуналу в 2003 году и намеревался доказать свою невиновность. Он провел в тюрьме ООН более 11 лет. Таким образом, ему не придется возвращаться в тюрьму после нового приговора.

В ноябре 2014 года его отпустили в Белград по состоянию здоровья, у него обнаружили рак. Шешелю позволили заниматься политикой, но запретили оказывать давление на свидетелей, потерпевших и их родственников.

В марте 2016 года Гаагский трибунал оправдал Шешеля по всем пунктам обвинения. В декабре 2017 года апелляционная палата начала рассмотрение ходатайства прокуратуры о пересмотре оправдательного приговора. В жалобе прокуроры потребовали лишить Шешеля свободы на 28 лет или провести повторное судебное разбирательство.


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