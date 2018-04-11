Четверых гражданских, которые пропали у Станицы Луганской, нашли мертвыми

Их машина подорвалась на противотанковой мине.

Четверых гражданских, которые пропали у Станицы Луганской, нашли мертвыми
Противотанковая мина
Фото: kyiv.npu.gov.ua

На самой линии разграничения ("нуле") в с. Песчаное Станично-Луганского района подорвался автомобиль с семьей. В результате взрыва четыре человека погибли.

В полицию о пропаже соседей сообщил 10 апреля житель Песчаного. По его словам, 7 апреля 57-летние супруги их 38-летний сын со своей гражданской 38-летней женой на своем автомобиле Shevrolet Niva уехали в неизвестном направлении и до сих пор их место нахождения неизвестно.

Как сообщила областная полиция, правоохранители обнаружили поврежденный автомобиль Shevrolet Niva недалеко от реки Северский Донец.

"Предварительно установлено, что автомобиль поврежден в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства (по предварительной информации – противотанковая мина), который сдетонировал в результате наезда на него автомобиля. Возле автомобиля обнаружены 4 обугленных трупа", - сказано в сообщении.

Данный факт был внесен в ЕРДР с предварительной квалификацией по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Решается вопрос о переквалификации данного события на статью 258 УК Украины (Террористический акт".


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