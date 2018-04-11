ГПУ сообщила о подозрении в обстрелах Попасной двум боевикам из Лисичанска

В январе-августе 2015 года в городе погибли 20 мирных жителей.

Генеральная прокуратура объявила подозрение двум гражданам Украины, уроженцам Лисичанска Луганской области, которые руководили подразделениями артиллерии в составе "6 отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова" (6 ОМСКП ЛНР).

Эти граждане в течение января-августа 2015 года, достоверно зная, что на территории города Попасная и Попаснянского района нет военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины, давали указания подчиненным проводить артиллерийские обстрелы по Попасной и району.

"В результате указанных преступных действий указанных граждан и их соучастников погибли 20 гражданских лиц, получило телесные повреждения разной степени тяжести 21 гражданское лицо, повреждено и разрушено 62 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры", - сообщается на сайте ГПУ.

За совершение этих преступлений предусмотрен максимальный срок наказания в виде пожизненного лишения свободы.

О задержании подозреваемых ранее не сообщалось, вероятно, о подозрении им объявили заочно.