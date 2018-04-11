Турчинов назвал ядерное разоружение исторической ошибкой Украины

"Данные нам гарантии безопасности не стоят бумаги, на которой написаны".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украине Александр Турчинов назвал ядерное разоружение Украины исторической ошибкой.

Такое заявление он сделал в интервью изданию "Гордон".

"У нас был третий ядерный потенциал. Мы отдали его в обмен на гарантии нашей безопасности и территориальной целостности, которые нам предоставили ведущие ядерные державы: США , Великобритания и РоSSия. При этом РоSSия, которой мы передали наше ядерное оружие, оккупирует часть нашей территории и начинает против нас войну на востоке, а другие гаранты лишь высказывают свою озабоченность", - возмутился он.

"Сейчас, по прошествии всех этих событий, можно сделать вывод, который многим не понравится: ядерное разоружение было нашей исторической ошибкой. Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой они были написаны. В условиях современного мира каждый должен рассчитывать на собственные силы", - подчеркнул Секретарь СНБО.

Напомним, существующие границы Украины были гарантированы со стороны США , Великобритании и РоSSии согласно подписанному Меморандуму о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) в 1994 году.

Однако в 2014 году одна из стран-подписантов меморандума аннексировала Крым, а затем ввела войска на территорию Донбасса. При этом РоSSия считает, что соблюдает Будапештский меморандум тем, что не угрожает Украине применением ядерного оружия.