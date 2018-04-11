В сети появилось видео обстрела позиций ВСУ со стороны Донецка

На Донбассе резкое обострение боевых действий.

Утром 11 апреля в Киевском районе Донецка было зафиксировано, как ведется обстрел позиций Вооруженных сил Украины со стороны оккупированной Россией территории.

Видео обнародовано в фейсбуке волонтерского фонда "Вернись живым".

Как отмечают волонтеры, за последние пять дней на Донбассе были ранены 15 военнослужащих ВСУ, на подконтрольной территории уничтожены шесть жилых домов гражданского населения, по всей линии соприкосновения идут бои.

"Это все, что вам нужно знать о договоренностях, режимы тишины, перемирии и введении миротворческой миссии. Но это еще не конец. Разведчики говорят о прибытии большого количества боекомплекта, о десятках единиц новых танков оккупантов, БМП-2 и самоходных артиллерийских установок и большого количества личного состава", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 30 марта на Донбассе должно было начаться пасхальное перемирие, но вместо этого произошло резкое обострение боевых действий. Количество ежедневных обстрелов исчисляется десятками.