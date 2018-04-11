В сети появилось видео обстрела позиций ВСУ со стороны Донецка

На Донбассе резкое обострение боевых действий.

Утром 11 апреля в Киевском районе Донецка было зафиксировано, как ведется обстрел позиций Вооруженных сил Украины со стороны оккупированной Россией территории.

Видео обнародовано в фейсбуке волонтерского фонда "Вернись живым".

Как отмечают волонтеры, за последние пять дней на Донбассе были ранены 15 военнослужащих ВСУ, на подконтрольной территории уничтожены шесть жилых домов гражданского населения, по всей линии соприкосновения идут бои.

"Это все, что вам нужно знать о договоренностях, режимы тишины, перемирии и введении миротворческой миссии. Но это еще не конец. Разведчики говорят о прибытии большого количества боекомплекта, о десятках единиц новых танков оккупантов, БМП-2 и самоходных артиллерийских установок и большого количества личного состава", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 30 марта на Донбассе должно было начаться пасхальное перемирие, но вместо этого произошло резкое обострение боевых действий. Количество ежедневных обстрелов исчисляется десятками.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
США намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперовСША намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперов
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
Задержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУЗадержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Полторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия ЧечнюПолторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия Чечню
Блок рекламы


Похожие новости
ГПУ сообщила о подозрении в обстрелах Попасной двум боевикам из ЛисичанскаГПУ сообщила о подозрении в обстрелах Попасной двум боевикам из Лисичанска
Климкин посетит Македонию 11-12 апреляКлимкин посетит Македонию 11-12 апреля
Новый глава МИД Германии подтвердил намерение посетить ДонбассНовый глава МИД Германии подтвердил намерение посетить Донбасс
Жебривский заявил о готовности платить пенсии жителям Донецка через Красный КрестЖебривский заявил о готовности платить пенсии жителям Донецка через Красный Крест
СМИ обнародовали видео, где Супрун предлагают взятку квартирой
За сутки на Донбассе зафиксированы 42 обстрелаЗа сутки на Донбассе зафиксированы 42 обстрела
Депутаты из Германии снова собрались посетить аннексированный КрымДепутаты из Германии снова собрались посетить аннексированный Крым
Штаб АТО насчитал 54 обстрела за суткиШтаб АТО насчитал 54 обстрела за сутки
С полуночи на Донбассе зафиксировали 24 обстрелаС полуночи на Донбассе зафиксировали 24 обстрела
Позывной "Балу": В сети рассказали о погибшем в районе Светлодарской дуги воине УкраиныПозывной "Балу": В сети рассказали о погибшем в районе Светлодарской дуги воине Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости