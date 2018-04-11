ГПУ закрыла дело о дипломе Гройсмана

Следствие не нашло состава преступления.

Генеральная прокуратура 27 марта закрыла уголовное производство о дипломе премьер-министра Владимира Гройсмана из-за отсутствия состава преступления.

Накануне в Едином реестре судебных решений появилось постановление Печерского райсуда Киева , из которого стало известно о предоставлении доступа к личному студенческому делу Гройсмана в рамках этого производства.

Следствие получило доступ к делу, которое хранится в Межрегиональной академии управления персоналом, где премьер учился с 2000 по 2003 годы и получил диплом бакалавра и специалиста по специальности "Правоведение". Тогда суд согласился с прокуратурой в необходимости предоставления доступа для "полного и беспристрастного расследования уголовного производства, установления фактических обстоятельств совершения уголовного преступления, а также объективных и фактических данных, свидетельствующих о подделке документов об образовании".

Однако, как рассказал LB.ua инициатор уголовного производства нардеп Виталий Куприй (он предполагает подделку диплома), "дело тихо закрыли в конце прошлого месяца".

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"Гройсман и Генпрокуратура = это одна банда. На самом деле Генпрокуратура уже во второй раз закрыла это дело. Я получил подтверждающие документы. В последний раз меня вызывали на допрос в марте текущего года, где спрашивали не об образовании Гройсмана и его фальшивом дипломе, а о моем образовании. Дело закрыли в конце марта, а журналисты в новостях о допуске следователей к делу Гройсмана ссылаются на постановление Печерского райсуда Киева от 12 марта. Хотя дело закрытом 27 марта. Поэтому я вновь направил в Печерский суд жалобу на постановление следователя. И буду добиваться возобновления следствия", - сказал он.

Пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган в свою очередь сказала, что в проверке диплома Гройсмана нет ничего особенного.

"У нас был запрос от народного депутата Виталия Куприя. Этот запрос мы получили достаточно давно. Он просил проверить диплом премьер-министра Владимира Гройсмана. Ничего необычного или особенного в проверке диплома Гройсмана нет. Мы проверяем все запросы и реагируем на них в законном порядке", - заявила она.