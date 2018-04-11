"Не надо поддерживать Газовое Животное-Убийцу".

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии.

В своем твиттере в среду он написал следующее: "РоSSия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься РоSSия, потому что они прилетят - хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать Газовое Животное-Убийцу [Асада], которое убивает своих граждан и наслаждается этим!"

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Напомним, на прошлой неделе появились сообщения о химатаке в сирийском городе Дума, в результате которой погибли не менее 70 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, симптомы 500 пациентов, госпитализированных после бомбардировки в Думе, говорят об отравлении химическим веществом.

Западные страны обвинили в произошедшем режим Башара Асада.

Власти США в связи с этим объявили, что изучают возможность "военного ответа" на действия правительственных сил. В понедельник Дональд Трамп сказал, что примет решение о мерах против властей Сирии в ближайшие 48 часов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре заявила Трампу, что не стоит спешить с нанесением удара по Сирии до получения весомых доказательств применения химоружия.