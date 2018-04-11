Суд не погодився з запропонованим прокурором штрафом для депутатів-хабарників і присудив їм в’язницю

Суддя Дніпропетровського районного суду Сергій Ребров призначив двом депутатам Підгородненської міської ради VII скликання Сергію Сотулі та Ігорю Брандзе покарання у вигляді позбавлення волі за отримання хабара у розмірі 137 тис грн. Про це написала Марина Деобальд у «Інформаторі».

У січні 2017 року мешканець Підгороднього подав заяву до міськради для того щоб змінити цільове призначення ділянки площею 0,26 га для будівництва будинку.

Заява потрапила на розгляд до комісії з питань агропромислового комплексу, охорони природи та раціонального використання земель, членами якої були обвинувачені. Під час зустрічі депутати запропонували надати їм $3 тис за вирішення питання.

Пізніше, в березні, таку ж заяву, але на ділянку 0,09 га, подала дружина заявника. Після того, як депутати дізналися про це, сума за 2 ділянки виросла до $5 тис.

Сотула та Брандзе повідомили, що без хабара документи не пройдуть сесію міськради. Вони також запевнили, що повернуть гроші заявнику, якщо сесія не вирішить питання позитивно.

Депутатів затримали у квітні після передачі їм 137 тис грн. за вплив на прийняття позитивного рішення іншими депутатами.

На суді Сотула та Брандзе щиро розкаялися у скоєному і нічого не заперечували.

Державний обвинувач, прокурор Іван Солдатов вважав, що обвинувачених можна покарати штрафом. Але суддя Сергій Ребров вирішив, що штраф за хабар $5 тис. – це занадто м’яке покарання.

«Кримінальним злочином матеріальний збиток не завдано, але діями обвинувачених завдано шкоди іміджу держави, прагнення якого направлено на подолання корупції на всіх рівнях», – йдеться у вироку суду.

В результаті Брандзе отримав покарання у вигляді 3 роки позбавлення волі, Сотула – 2 роки позбавлення волі. Депутатів взяли під варту в залі суду. З вироком вони не погодилися і подали апеляцію.

Від «Наших грошей»:

Суддя також зазначив, що покарання у вигляді штрафу не буде необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених та попередження нових злочинів.

У Підгородненській міській раді Брандзе представляв ВО «Батьківщина», Сотула – «Нову політику».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
США намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперовСША намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперов
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
Задержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУЗадержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Полторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия ЧечнюПолторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия Чечню
Блок рекламы


Похожие новости
Научный сотрудник института ВСУ отделался мелким штрафом за попытку вывоза секретной информацииНаучный сотрудник института ВСУ отделался мелким штрафом за попытку вывоза секретной информации
Відбулися штрафом посередники, які погоріли на півмільйонному хабарі разом з в.о. керівника луганського Держгеокадастру
У Полтаві пійманий на поборах поліцейський відбувся штрафом, пообіцявши здати свого шефаУ Полтаві пійманий на поборах поліцейський відбувся штрафом, пообіцявши здати свого шефа
Ще один одеський чиновник відбувся штрафом за хабар завдяки перекваліфікації справиЩе один одеський чиновник відбувся штрафом за хабар завдяки перекваліфікації справи
Перекваліфікація справи допомогла слідчому та поліцейському відбутися штрафом за хабар
Відбувся штрафом начальник митного поста, який брав хабарі за нестворення підприємцю проблем на митниці
Transparency International считает неоправданным назначение Луценко генпрокуроромTransparency International считает неоправданным назначение Луценко генпрокурором
Після років поневірянь по судам та в’язницям селищний голова Чорнух пішов на угоду з прокурором
Прокурор з Львівщини відбулася штрафом за спробу «купити» поліцейського за $10 тисяч
Львовский таможенник, давший взятку в тубусе из-под виски, отделался небольшим штрафомЛьвовский таможенник, давший взятку в тубусе из-под виски, отделался небольшим штрафом
Последние новости
Подгружаем последние новости