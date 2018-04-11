Гройсман попросил прокуратуру проверить законность выдачи лицензий на добычу лития

Месторождения были переданы приближенным к власти лицам без конкурсов.

Гройсман попросил прокуратуру проверить законность выдачи лицензий на добычу лития
Фото: bihus.info

Премьер-министр Владимир Гройсман попросил прокуратуру проверить законность выдачи лицензий на добычу лития в Украине.

Сделано это было после в связи с публикаций журналистского расследования программы "Наші гроші".

"Вчера в СМИ появилось сообщение о том, что якобы месторождения лития были выданы приближенным к власти лицам без каких-либо конкурсов... Я считаю, что появление такой информации не может остаться в стороне, и поэтому я сегодня подписал утром письмо на Генеральную прокуратуру Украины, Антикоррупционную прокуратуру с просьбой провести тщательную проверку, действительно ли изложенные в СМИ факты имеют место. Если да, то должна быть ответственность", - заявил Гройсман на заседании правительства.

В 2017-2018 годах два из трех разведанных месторождения лития были вне конкурса переданы частным компаниям "Укрлитийдобыча" и "Петро-Консалтинг".

Журналисты выявили определенную связь между владельцами "Петро-Конслтинга" с целым рядом известных политиков и бизнесменов - нардепом Игорем Кононенко, секретарем СНБО Олегом Гладковским, бизнесменом Василием Хмельницким, министром энергетики Игорем Насаликом. А владельцами "Укрлитийконсалтинга" названы бизнесмены, близкие к Дмитрию Фирташу и Вадиму Новинскому.

Пока что добыча лития не идет, а его запасы засекречены Службой безопасности, и запрет на обнародование балансовых запасов месторождений и точное местонахождение залежей действует до 2020 года.


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