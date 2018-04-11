САП решила возобновить следствие по делу Охендовского

Суд отменил постановление о приостановлении досудебного расследования.

САП решила возобновить следствие по делу Охендовского
Фото: Сергей Нужненко

Соломенский районный суд Киева отменил постановление Специализированной антикоррупционной прокуратуры о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в получении взятки.

После получения полного текста решения суда САП планирует возобновить следствие, передает УНН.

Суд 3 апреля частично удовлетворил ходатайство защитника Охендовского и отменил постановление руководителя САП о приостановлении уголовного производства. В постановлении суда указано, что решение не подлежит обжалованию.

"Сейчас мы ожидаем поступления для выполнения из суда в САП оригинального экземпляра полного текста этого постановления. После его поступления следствие безусловно будет восстановлено. Дальнейшие наши действия зависят от содержания полного текста постановления, в частности, мотивов, побудивших судью отменить постановление о приостановлении. Пока эти мотивы для нас остаются точно неизвестными ", - говорится в сообщении САП.

Напомним, в декабре 2016 года Охендовскому в аэропорту "Борисполь" сотрудники НАБУ вручили сообщение о подозрении в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взяток в крупных и особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение).

В июне прошлого года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что в деле Охендовского уже есть достаточно доказательств для передачи в суд.


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