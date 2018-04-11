Глава Укртрансбезопасности отстранен от должности

В отношении Ноняка назначено служебное расследование.

Глава Укртрансбезопасности отстранен от должности
Фото: dsbt.gov.ua

Кабинет министров на заседании 11 апреля отстранил от должности главу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка.

Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"Только что правительство утвердило представление министра инфрастуктуры Владимира Омеляна и приняло решение об отстранении руководителя ГСБТ Михаила Ноняка от занимаемой должности и назначил относительно него служебное расследование", - написал он в фейсбуке.

"Министерство и в дальнейшем готово предоставлять все необходимые документы и содействовать проведению объективного расследования - как служебного, так и всем тем уголовных производств, которые расследуются правоохранителями по фактам вымогательства и злоупотреблений руководством и рядом работников ГСБТ", - заявил Лавренюк.

Ноняк работает на должности главы Госслужбы Украины по безопасности на транспорте уже почти два года - Кабмин назначил его 20 апреля 2016 года. До этого он был заместителем главы этого ведомства.

Напомним, решение о создании Укртрансбезопасности было принято на уровне правительства в конце 2014 года. Новая служба была создана путем слияния Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте и Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте.

Укртрансбезопасность является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через министра инфраструктуры и который реализует государственную политику в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности мореплавания судов флота рыбного хозяйства).


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