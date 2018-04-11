Яценюк о "Северном потоке-2": Важно, что перевесит - деньги или европейские ценности

Строительство "Северного потока-2" может лишить Украину 3 млрд долларов в год.

?Яценюк о "Северном потоке-2": Важно, что перевесит - деньги или европейские ценности
Фото: Макс Требухов

Остановка строительства "Северного потока-2" должна осуществляться, в том числе, при помощи жесткого давления, в частности введения санкций со стороны США против компаний, которые его строят, и блокировки проекта Еврокомиссией.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире телеканала "Украина".

Яценюк подчеркнул, что строительство "Северного потока-2" может лишить Украину 3 млрд долларов доходов в год. Он напомнил, что европейские партнеры предоставляют нашему государству 1 млрд долларов кредита в год, который надо возвращать, в то время как на транзите газа "мы сейчас сами зарабатываем 3 миллиарда".

"Если РоSSия с нашими западными партнерами построит этот газопровод, то цель РоSSии перевести украинскую газотранспортную систему в металлолом тогда будет выполнима", - подчеркнул лидер "НФ".

"Мне приятно, что канцлер Германии признала, что это не только экономический, но и политический проект. И хотел бы разобраться в деталях. Когда наши немецкие партнеры сказали, что Украина должна оставаться транзитером, - то это насколько? На 100% наших мощностей и на заработок для украинского народа в 3 млрд долларов или на 10% мощностей и заработок 300 млн долларов?", - сказал он.

Яценюк напомнил, что США, страны Балтии, Польша выступили против "Северного потока-2", так же как и Европейская комиссия.

"И сейчас очень важно, что будет преобладать: деньги или реальные европейские ценности", - отметил он.

"Если американская администрация введет санкции против компаний, которые строят «Северный поток-2», - это будет реальное действие. Если Европейская комиссия четко заявит, что блокирует строительство «Северного потока-2» и поддерживает украинский народ и независимость Украины, ведь наша газотранспортная система – это часть нашей независимости, - это также действие. Так же если канцлер Германии так же четко заявит, что не даст возможности лишить Украину транзитных мощностей, это будет решение этой проблемы",- добавил лидер "НФ".

Напомним, ранее президент Петр Порошенко назвал "Северный поток-2" политической взяткой за лояльность к РоSSии.

Германия уже выдала все разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря. Требуются еще разрешения от Финляндии, Дании и Швеции.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз.


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