Раде предложили отменить госмонополию на проведение экспертиз в уголовном производстве

"Уже в понедельник мы будем настаивать на его включении в повестку дня парламента".

Раде предложили отменить госмонополию на проведение экспертиз в уголовном производстве
Фото: Сергей Нужненко

В Верховной Раде разработан законопроект об отмене госмонополии на проведение экспертиз в уголовном производстве.

Об этом LB.ua сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

"Группа народных депутатов подготовила очень важный законопроект относительно усовершенствования процедуры проведения экспертиз (8249 від 06.04.2018). Уже в понедельник мы будем настаивать на его включении в повестку дня парламента и рассмотрении в зале. Поскольку сегодня остаётся неразрешённой проблема с порядком проведения экспертизы в уголовном производстве. Это касается монополизации на проведение экспертиз исключительно государственными учреждениями", — заявил он.

Законопроект, который подготовила группа нардепов, предлагает исключить монополизацию на проведение экспертиз исключительно государственными учреждениями. А также регулирует деятельность института следственных судей в уголовном процессе при намерении сторон провести экспертизу.

"Мы также предусмотрели нормы, которыми экспертиза назначается только в рамках следственных действий, а не как прихоть прокурора или следователя", — добавил Емец.

Напомним, 3 октября 2017 Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты" (регистрационный № 6232 от 06.06.2017), который изменил порядок проведения экспертизы в уголовном производстве.

15 марта 2018 указанные изменения вступили в силу, что привело к блокированию функционирования правоохранительных органов и возможности расследования уголовных производств.

Так, генеральный прокурор Юрий Луценко обращался к народным депутатам с призывом принять законодательные изменения для предупреждения коллапса в уголовных расследованиях.

Поскольку при назначении экспертизы и определении предмета экспертизы роль прокурора как процессуального руководителя и следователя переведена на судью, что нарушает состязательность судопроизводства. Кроме того, действующая до сих пор монополизация на проведение экспертиз исключительно государственными учреждениями, ограничивает стороны собирать и представлять доказательства в суде, в том числе выводы экспертиз, составленные негосударственными экспертами.

"Поэтому принятие нашего закона остановит кризис функционирования правоохранительных органов и обеспечит эффективность правосудия на стадии досудебного расследования", — прогнозирует Емец.


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