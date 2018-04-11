Капитану задержанного судна "Норд" предъявлено новое подозрение

Мера пресечения будет избираться судом в среду.

Капитану задержанного судна "Норд" предъявлено новое подозрение
Владимир Горбенко
Фото: ntv.ru

Капитану задержанного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимиру Горбенко предъявлено еще одно подозрение.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик, передает "Интерфакс-Украина".

"Капитан вчера (во вторник, 10 апреля - ред.) уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом - ред.)", - рассказала она.

Мера пресечения будет избираться судом в среду.

Напомним, 10 апреля Горбенко, который ранее во вторник был отпущен под залог, прибыл в Главное управления СБУ в Крыму (находится в Херсон) на допрос.

25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под флагом РФ. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи. 30 марта украинский суд арестовал судно "Норд".

В РоSSии обвинили Украину в пиратстве в связи с задержанием. ФСБ возбудила уголовное дело об угоне роSSийского судна, а Росрыболовство создало оперативную группу для предотвращения "пиратских действий" со стороны Украины.


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