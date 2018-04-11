Минфин раскритиковал законопроект о Нацбюро финбезопасности

Порошенко определил его как безотлагательный.

Минфин раскритиковал законопроект о Нацбюро финбезопасности
Фото: Владислав Мусиенко

Министерство финансов раскритиковало законопроект №8157 Нины Южаниной и группы депутатов о создании Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ). Министр финансов Александр Данилюк не рекомендует Верховной Раде принимать его даже в первом чтении.

Об этом говорится в письме министра Александра Данилюка от 4 апреля на имя первого замглавы комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады Николая Паламарчука, пишет "Финклуб".

Минфин считает, что законопроект №8157 нуждается в существенной доработке, поэтому выдвинул 18 критических замечаний.

В частности, министерство считает, что некоторые положения законопроекта могут стать узаконенным инструментом незаконного давления правоохранительных органов на отдельных субъектов хозяйствования.

Также Минфин указывает на дублирование функций НАБУ и НБФБ, непрозрачный процесс отбора директора бюро и на излишний доступ директора к секретной информации, забюрократизированность работы руководящих органов НБФБ и многое другое.

Напомним, 15 сентября 2017 года президент Петр Порошенко заявил о срочной необходимости создать службу финансовых расследований, но неожиданно поручил разработать его налоговому комитету Верховной Рады во главе с Ниной Южаниной. При этом Кабинет министров еще в марте утвердил минфиновский законопроект о Службе финансовых расследований.

В начале апреля Порошенко определил законопроект как безотлагательный.

21 декабря 2016 года Верховная Рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс. В одном из них депутаты ошиблись, и вместо того, чтобы дождаться нового закона о создании Службы финансовых расследований, ликвидировали налоговую милицию с 1 января 2017 года. Несмотря на это, налоговая милиция продолжила работать.


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