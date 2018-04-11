?Климкин назвал покупку газа у РоSSии ловушкой

"Покупать газ у преступников - это ловушка ЕС для себя же, и в целом - аморально".

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что РоSSия использует газ не только как политическое оружие, но и как источник финансирования своей гибридной войны против цивилизованного мира, и все больше людей это понимают.

Об этом он написал в своем Twitter .

"Среди впечатлений от поездки в Берлин самое сильное - это ощущение, что находишься в кругу друзей. Понимаешь, что все больше людей в Германии осознают: покупать газ у преступников - это ловушка ЕС для себя же, и в целом - аморально", - написал глава МИДа.

Вместе с тем, по его словам, есть и те, кто боится РоSSии, и хочет "привязать ее к себе, да еще и на этом заработать".

"Кто-то даже ссылается на то, что и во времена "холодной войны" Германия покупала газ в СССР , и это способствовало стабильности в Европе. Они очень ошибаются, потому что даже СССР не захватывал территории других государств, как сегодня это делает РоSSия", - отметил Климкин.

"Мы должны помочь первым - тем, кто четко осознает, что РоSSия использует газ не только как политическое оружие, но и как источник финансирования своей гибридной войны против цивилизованного мира", - подчеркнул министр.

Напомним, Германия уже выдала все разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря. Проект предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз.

Президент Петр Порошенко назвал "Северный поток-2" политической взяткой за лояльность к РоSSии.