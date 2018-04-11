Климкин назвал покупку газа у РоSSии ловушкой

"Покупать газ у преступников - это ловушка ЕС для себя же, и в целом - аморально".

?Климкин назвал покупку газа у РоSSии ловушкой
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что РоSSия использует газ не только как политическое оружие, но и как источник финансирования своей гибридной войны против цивилизованного мира, и все больше людей это понимают.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Среди впечатлений от поездки в Берлин самое сильное - это ощущение, что находишься в кругу друзей. Понимаешь, что все больше людей в Германии осознают: покупать газ у преступников - это ловушка ЕС для себя же, и в целом - аморально", - написал глава МИДа.

Вместе с тем, по его словам, есть и те, кто боится РоSSии, и хочет "привязать ее к себе, да еще и на этом заработать".

"Кто-то даже ссылается на то, что и во времена "холодной войны" Германия покупала газ в СССР, и это способствовало стабильности в Европе. Они очень ошибаются, потому что даже СССР не захватывал территории других государств, как сегодня это делает РоSSия", - отметил Климкин.

"Мы должны помочь первым - тем, кто четко осознает, что РоSSия использует газ не только как политическое оружие, но и как источник финансирования своей гибридной войны против цивилизованного мира", - подчеркнул министр.

Напомним, Германия уже выдала все разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря. Проект предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз.

Президент Петр Порошенко назвал "Северный поток-2" политической взяткой за лояльность к РоSSии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
США намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперовСША намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперов
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
Задержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУЗадержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Полторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия ЧечнюПолторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия Чечню
Блок рекламы


Похожие новости
США подготовили санкции против РоSSии из-за "дела Скрипаля"США подготовили санкции против РоSSии из-за "дела Скрипаля"
НАПК назвало нардепов, не подавших декларацииНАПК назвало нардепов, не подавших декларации
Климкин посетит Македонию 11-12 апреляКлимкин посетит Македонию 11-12 апреля
У фюрера РФ назвали новые санкции США "вопиющим попранием всего и вся"У фюрера РФ назвали новые санкции США "вопиющим попранием всего и вся"
Израиль нанес удар по сектору ГазаИзраиль нанес удар по сектору Газа
Сурков предсказал РоSSии войны и века "геополитического одиночества"Сурков предсказал РоSSии войны и века "геополитического одиночества"
Порошенко назвал "Северный поток-2" политической взяткой за лояльность к РоSSииПорошенко назвал "Северный поток-2" политической взяткой за лояльность к РоSSии
Трамп назвал Асада "животным" из-за химической атаки в СирииТрамп назвал Асада "животным" из-за химической атаки в Сирии
Глава МИД Великобритании назвал лидера лейбористов "полезным идиотом Кремля"Глава МИД Великобритании назвал лидера лейбористов "полезным идиотом Кремля"
Климкин: Украина согласовала с Францией тактику по миротворцам, на очереди Германия и СШАКлимкин: Украина согласовала с Францией тактику по миротворцам, на очереди Германия и США
Последние новости
Подгружаем последние новости