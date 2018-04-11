МВД предложило криминализировать "гречку" на выборах и кандидатов-двойников

Наказание за нарушения на выборах планируют ужесточить.

Министерство внутренних дел Украины вместе с гражданской сетью "Опора" подготовило законопроект об ужесточении наказания за нарушения на выборах.

Его представила на заседании правительства в среду замминистра Татьяна Ковальчук.

Он предусматривает введение тюремного заключения на срок до 2 лет за вбросы бюллетеней, нарушение тайны голосования, продажу голоса. "Законопроектом мы впервые предлагаем ввести санкцию в виде лишения свободы за эти преступления, что среди прочего будет играть также превентивную роль", - сказала Ковальчук.

Ответственность за подкуп избирателей, фальсификацию избирательной документации предлагается повысить до 6 лет лишения свободы с нынешних 3 лет. Правоохранителям будет предоставлено право на негласные следственные действия для выявления таких правонарушений.

"Нашим законопроектом вводится ответственность за подкуп кандидатов. Когда мы говорим о засилье так называемых технических кандидатах или кандидатов-двойников, мы должны понимать, что их активность базируется на получении неправомерной выгоды от влиятельных участников избирательной гонки", - сказала замминистра.

Также вводится уголовная ответственность за предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям неправомерной выгоды, в том числе в виде спиртных напитков и продуктов питания.

В то же время будет отменена уголовная ответственность за уничтожение или утаивание избирательных бюллетеней. "Как правило, избиратели совершают такие действия из хулиганских мотивов или протестных мотивов, и их действия не представляют общественной опасности", - сказала замминистра. При этом избиратель, который на участке публично объявит, за кого он проголосовал, будет привлекаться к административной ответственности.

Напомним, что в 2019 году в Украине будут избирать президента и новый состав Верховной Рады.