Военная прокуратура закрыла производство по фабрикации подозрений на Гречковского

Дело закрыли после допроса Суса.

Военная прокуратура закрыла производство по фабрикации подозрений на Гречковского
Фото: Макс Требухов

Военная прокуратура закрыла производство по поводу фабрикации работниками ГПУ и СБУ дела члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского. Об этом сообщил его адвокат Евгений Солодко в Facebook.

"Всего два рабочих дня потребовалось Главной военной прокуратуре для того, чтобы закрыть уголовное дело, где группа сотрудников ГПУ, СБУ и частные лица обвиняются в нарушении сразу 6 статей Уголовного кодекса. С 30 марта по 3 апреля установили, что нет никакого состава преступления. Потерпевшие в этом деле - 6 человек, в том числе и Гречковский. Их объединяет то, что эта сработанная группа товарищей фабриковала дела при участии подставных заявителей и с реализацией провокаций", - сообщил Солодко.

По его словам, дело закрыли после допроса бывшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса в Шевченковском райсуде Киева.

"Поскольку Сус не унимается и снова свидетельствует против ГПУ, описывая схему покупки уголовных дел, у него возникают новые неприятности. Отдельное, новое уголовное производство за заведомо неправдивые показания в суде (ст. 384 Уголовного кодекса). Правдивость показаний может быть установлена только судом, а никак не прокуратурой", - отметил адвокат.

Напомним, в феврале прошлого года Печерский райсуд Киева обязал ГПУ внести в Единственный реестр досудебных расследований данные об уголовных правонарушениях по ч.2 ст 382, ч.2 ст. 397, ч.1 ст. 374, ч.1 ст.369-2, ч.1 ст. 365, ч.1 ст. 370 Уголовного кодекса, совершенных работниками ГПУ и СБУ, а также другими лицами по поводу Олега Шкляра (второго подозреваемого по делу Павла Гречковского). В конечном итоге, было отрыто шесть уголовных производство по данным правонарушениям.

21 сентября 2016 года Генпрокуратура сообщила, что Павел Гречковский пытался получить взятку $500 тыс. за принятие судом решения, выгодного субъекту хозяйствования.

Позже адвокат Гречковского Игорь Черезов заявил, что его подзащитный уведомлен о подозрении в покушении на мошенничество, а не в получении неправомерной выгоды.

21 мая прошлого года завершено досудебное расследование. Дело рассматривается в Шевченковском райсуде Киева.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
США намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперовСША намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперов
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
Задержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУЗадержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Полторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия ЧечнюПолторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия Чечню
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ начала производство против Портнова по статье "госизмена"СБУ начала производство против Портнова по статье "госизмена"
Прокуратура: Савченко могут посадить пожизненноПрокуратура: Савченко могут посадить пожизненно
САП закрыла дело генерала БудникаСАП закрыла дело генерала Будника
Прокуратура сообщила о подозрении главе избиркома КрымаПрокуратура сообщила о подозрении главе избиркома Крыма
Прокуратура завершила расследование дела о "налоговых площадках" Клименко
Генпрокуратура вызвала Семенченко на допросГенпрокуратура вызвала Семенченко на допрос
Прокуратура открыла дело против организаторов роSSийских выборов в КрымуПрокуратура открыла дело против организаторов роSSийских выборов в Крыму
Министр обороны РоSSии анонсировал серийное производство боевых роботовМинистр обороны РоSSии анонсировал серийное производство боевых роботов
Украина освоила производство снарядов калибра 152 мм
Военная прокуратура сообщила о подозрении главе и 18 судьям Конституционного суда РФВоенная прокуратура сообщила о подозрении главе и 18 судьям Конституционного суда РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости