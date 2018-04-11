Военная прокуратура закрыла производство по фабрикации подозрений на Гречковского

Дело закрыли после допроса Суса.

Военная прокуратура закрыла производство по поводу фабрикации работниками ГПУ и СБУ дела члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского. Об этом сообщил его адвокат Евгений Солодко в Facebook.

"Всего два рабочих дня потребовалось Главной военной прокуратуре для того, чтобы закрыть уголовное дело, где группа сотрудников ГПУ, СБУ и частные лица обвиняются в нарушении сразу 6 статей Уголовного кодекса. С 30 марта по 3 апреля установили, что нет никакого состава преступления. Потерпевшие в этом деле - 6 человек, в том числе и Гречковский. Их объединяет то, что эта сработанная группа товарищей фабриковала дела при участии подставных заявителей и с реализацией провокаций", - сообщил Солодко.

По его словам, дело закрыли после допроса бывшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса в Шевченковском райсуде Киева .

"Поскольку Сус не унимается и снова свидетельствует против ГПУ, описывая схему покупки уголовных дел, у него возникают новые неприятности. Отдельное, новое уголовное производство за заведомо неправдивые показания в суде (ст. 384 Уголовного кодекса). Правдивость показаний может быть установлена только судом, а никак не прокуратурой", - отметил адвокат.

Напомним, в феврале прошлого года Печерский райсуд Киева обязал ГПУ внести в Единственный реестр досудебных расследований данные об уголовных правонарушениях по ч.2 ст 382, ч.2 ст. 397, ч.1 ст. 374, ч.1 ст.369-2, ч.1 ст. 365, ч.1 ст. 370 Уголовного кодекса, совершенных работниками ГПУ и СБУ , а также другими лицами по поводу Олега Шкляра (второго подозреваемого по делу Павла Гречковского). В конечном итоге, было отрыто шесть уголовных производство по данным правонарушениям.

21 сентября 2016 года Генпрокуратура сообщила, что Павел Гречковский пытался получить взятку $500 тыс. за принятие судом решения, выгодного субъекту хозяйствования.

Позже адвокат Гречковского Игорь Черезов заявил, что его подзащитный уведомлен о подозрении в покушении на мошенничество, а не в получении неправомерной выгоды.