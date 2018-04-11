Вера Савченко заявила об ухудшении состояния здоровья ее сестры

"Надежда голодает и чувствует себя плохо "не напоказ, а это ее позиция".

Вера Савченко заявила об ухудшении состояния здоровья ее сестры
Фото: Lb.ua

Состояние здоровья депутата Надежды Савченко, которую Шевченковский районный суд Киева арестовал до 20 мая 2018 года, ухудшилось.

Об этом LB.ua сообщила сестра нардепа Вера Савченко.

"Сегодня с мамой мы были в СИЗО у Нади. Состояние здоровья Нади действительно ухудшилось. У неё серьезные проблемы с желудком. Мне пообещали, что завтра ее покажут врачу. Из-за голодания уже 21 день у неё спазмы желудка. Мне ещё вчера обещали, что покажут ее врачам. Но до сих пор этого не произошло", - сказала она.

Она также отметила, что Надежда голодает и чувствует себя плохо "не напоказ, а это ее позиция".

Также Вера сообщила, что все это время Надежда "пьёт только воду и не употребляет пищу".

Вместе с тем, в пресс-центре Службы безопасности сообщили, что состояние здоровья Надежды Савченко не требует стационарного лечения, передает "Интерфакс-Украина".

"Савченко находится в СИЗО СБУ. Состояние ее здоровья не требует стационарного лечения", - сообщили в СБУ.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Савченко до 20 мая 2018 года.


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