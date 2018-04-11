Госпогранслужба начала спецоперацию "Граница-2018"

В ближайшее время украинские пограничники проведут встречи с коллегами из сопредельных стран.

?Госпогранслужба начала спецоперацию "Граница-2018"
Фото: dpsu.gov.ua

Во вторник, 10 апреля, по инициативе и под общей координацией Госпогранслужбы Украины стартовала совместная специальная пограничная операция "Граница-2018".

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

"Продлится она до 30 ноября и направлена на снижение уровня противоправной деятельности на границе, в т.ч. противодействие нелегальной миграции, незаконному перемещению подакцизных товаров, контрабанде наркотических веществ, оружия и боеприпасов. Кроме подразделений пограничного ведомства, в операции примут участие подразделения взаимодействующих структур, ВСУ и пограничных ведомств сопредельных государств и международных организаций, а именно FRONTEX, EUBAM, INTERPOL, EUROPOL", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со вчерашнего дня начался подготовительный этап операции. В ближайшее время украинские пограничники проведут встречи с коллегами из сопредельных стран, в частности Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы. В ходе встреч будут обсуждаться вопросы взаимодействия и увеличения интенсивности совместного патрулирования.

Кроме того, на региональных уровнях будет продолжаться подготовка по созданию межведомственных координационных групп и мобильных групп для совместных действий во время основного этапа операции.

В Госпогранслужбе напомнили, что такие совместные специальные пограничные операции проводятся уже не первый год. Как и ранее, операция территориально охватит 15 пограничных областей (кроме района проведения операции Объединенных сил на Донбассе) и г.Киев.

Напомним, в феврале Госпогранслужба отчиталась о завершении создания системы биометрического контроля.


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