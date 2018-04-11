Госпогранслужба начала спецоперацию "Граница-2018"
В ближайшее время украинские пограничники проведут встречи с коллегами из сопредельных стран.
Во вторник, 10 апреля, по инициативе и под общей координацией Госпогранслужбы Украины стартовала совместная специальная пограничная операция "Граница-2018".
Об этом сообщается на сайте ГПСУ.
"Продлится она до 30 ноября и направлена на снижение уровня противоправной деятельности на границе, в т.ч. противодействие нелегальной миграции, незаконному перемещению подакцизных товаров, контрабанде наркотических веществ, оружия и боеприпасов. Кроме подразделений пограничного ведомства, в операции примут участие подразделения взаимодействующих структур, ВСУ и пограничных ведомств сопредельных государств и международных организаций, а именно FRONTEX, EUBAM, INTERPOL, EUROPOL", - говорится в сообщении.
Отмечается, что со вчерашнего дня начался подготовительный этап операции. В ближайшее время украинские пограничники проведут встречи с коллегами из сопредельных стран, в частности Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы. В ходе встреч будут обсуждаться вопросы взаимодействия и увеличения интенсивности совместного патрулирования.
Кроме того, на региональных уровнях будет продолжаться подготовка по созданию межведомственных координационных групп и мобильных групп для совместных действий во время основного этапа операции.
В Госпогранслужбе напомнили, что такие совместные специальные пограничные операции проводятся уже не первый год. Как и ранее, операция территориально охватит 15 пограничных областей (кроме района проведения операции Объединенных сил на Донбассе) и г.Киев.
Напомним, в феврале Госпогранслужба отчиталась о завершении создания системы биометрического контроля.
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