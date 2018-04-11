Зампрокурора Винницкой области вымогал $6 тыс. за закрытие уголовного дела

Подозреваемого и двух посредников задержали по местам жительства.

?Зампрокурора Винницкой области вымогал $6 тыс. за закрытие уголовного дела
Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители задержали по подозрению во взяточничестве заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

Установлено, что чиновник требовал 6 тыс. долларов США за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов области.

Правоохранители задержали подозреваемого чиновника и двух посредников по местам их проживания после получения всей суммы взятки.

Фото: ssu.gov.ua

Досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в Тернопольской области руководитель прокуратуры брал взятки с подчиненных.


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