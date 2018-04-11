Зампрокурора Винницкой области вымогал $6 тыс. за закрытие уголовного дела
Подозреваемого и двух посредников задержали по местам жительства.
Правоохранители задержали по подозрению во взяточничестве заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.
Установлено, что чиновник требовал 6 тыс. долларов США за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов области.
Правоохранители задержали подозреваемого чиновника и двух посредников по местам их проживания после получения всей суммы взятки.
Досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Напомним, в Тернопольской области руководитель прокуратуры брал взятки с подчиненных.
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