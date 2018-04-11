Заседание суда по делу Януковича не состоялось из-за очередной неявки адвокатов

Защитники экс-президента уехали в Москву.

Оболонский районный суд Киева перенес на 18 апреля рассмотрение дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, из-за неявки его адвокатов.

Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко.

На суд не явился ни один из адвокатов Януковича.

"Сторона защиты проигнорировала судебные заседания, предоставила заявление о переносе судебного рассмотрения в связи с пребыванием сегодня и завтра в командировке в городе Москве", - заявил Девятко.

Это уже двенадцатое сорванное судебное заседание по вине адвокатов Януковича. Сторона обвинения считает, что адвокаты умышленно затягивают процесс.