Заседание суда по делу Януковича не состоялось из-за очередной неявки адвокатов
Защитники экс-президента уехали в Москву.
Оболонский районный суд Киева перенес на 18 апреля рассмотрение дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, из-за неявки его адвокатов.
Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко.
На суд не явился ни один из адвокатов Януковича.
"Сторона защиты проигнорировала судебные заседания, предоставила заявление о переносе судебного рассмотрения в связи с пребыванием сегодня и завтра в командировке в городе Москве", - заявил Девятко.
Это уже двенадцатое сорванное судебное заседание по вине адвокатов Януковича. Сторона обвинения считает, что адвокаты умышленно затягивают процесс.
Напомним, Януковичу инкриминировано то, что 1 марта 2014, пребывая на территории РоSSии, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать роSSийские войска на территории Украины. Впоследствии, как отметил Луценко, это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.
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