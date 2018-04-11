?Боевики ночью обстреляли частный сектор Авдеевки

Пострадавших среди мирных жителей нет.

В ночь на 11 апреля боевики обстреляли частный сектор Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Фейсбуке.

"Ночью пророSSийские боевики обстреляли частный сектор так называемой старой Авдеевки. Попали в дом и сарай на улице Лермонтова. Обстрел начался ночью, люди успели спрятаться в укрытие и просидели там до утра. К счастью, никто не пострадал", - написал он.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, за прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 64 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в том числе из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.