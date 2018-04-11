Боевики ночью обстреляли частный сектор Авдеевки
Пострадавших среди мирных жителей нет.
В ночь на 11 апреля боевики обстреляли частный сектор Авдеевки Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Фейсбуке.
"Ночью пророSSийские боевики обстреляли частный сектор так называемой старой Авдеевки. Попали в дом и сарай на улице Лермонтова. Обстрел начался ночью, люди успели спрятаться в укрытие и просидели там до утра. К счастью, никто не пострадал", - написал он.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.
Напомним, за прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 64 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в том числе из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
11.04.2018 12:04