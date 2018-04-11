РоSSия создает помехи для американских дронов в Сирии, - NBC
РоSSия целенаправленно создает радиопомехи в Сирии, чтобы препятствовать полетам американских беспилотников.
Об этом сообщает американский телеканал NBC.
Наиболее активные препятствия создаются в районе Восточной Гуты. Отмечается, что препятствия мешают беспилотникам получать четкий сигнал со спутников, что усложняет их управление и ориентацию на местности.
Глава радионавигационной лаборатории университета Техаса Тодд Хэмфрис заявил, что таким образом можно сбить дрон с курса или даже уничтожить его.
Эксперт также отметил, что подобная тактика борьбы с полетами беспилотников была применена еще 4 года назад на Востоке Украины.
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