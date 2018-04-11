"Не спешите лечить дисбактериоз": Супрун развенчала еще один медицинский миф

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжает просвещать украинцев насчет самых распространенных заблуждений в области медицины.

На своей странице в Фейсбуке Супрун рассказала, что такого диагноза, как "дисбактериоз", в международной медицинской практике нет. Новость передает Час Пик.

"Диагноз “дисбактериоз” VS доказательная медицина

Если вас направили сдавать анализ на “дисбактериоз” или же вы получили неутешительный результат и начали лечиться от него - не спешите. Международная медицина не знает диагноза “дисбактериоз”. Объясняем, почему не стоит лечить именно “дисбактериоз” и что делать дальше.

Обычно пациент, которого направляют сдавать анализ на “дисбактериоз”, имеет проблемы с пищеварением: боли в животе, вздутие, запоры или диарею. Еще чаще - это маленький ребенок, родителей которого беспокоит, например, сыпь или другие вещи, которые по мнению самих мам, пап и врачей могут быть связаны с пищеварением.

Когда некоторые врачи не находят видимой причины нарушений, они могут направить сдать “баночку” на “дисбактериоз”. Когда анализ показывает, что хороших бактерий меньше, чем плохих - делают вывод, что пациент болеет и его нужно лечить.

Однако не все так просто.

В организме человека есть очень много разных видов микроорганизмов - это и бактерии, и вирусы, и грибы. Они живут и взаимодействуют в различных частях организма: на слизистых оболочках, половых органах, в органах дыхания, кишечника, и тому подобное. И выполняют много полезных функций.

Сравнительно недавно современная медицинская наука начала исследовать микрофлору организма человека и изучать случаи, когда баланс микроорганизмов может нарушаться и вызвать заболевание. Это явление современные ученые также называют "дисбактериоз" или “дисбиоз”, но понимают под ним совсем не тот “дисбактериоз”, который может часто встречаться в украинских больницах.

Чтобы понять процессы, происходящие между микробами, ученые проводят целый комплекс сложных и высокотехнологичных исследований. Более того, до сих пор в мире нет единых стандартов, какой же показатель количества и видов бактерий в организме можно назвать нормой, а какой дисбиозом. Дело в том, что в каждом организме существует собственное, оптимальное соотношение “микрожителей”. А их качественный и количественный состав является уникальным для каждого человека и изменяется в зависимости от возраста, места и образа жизни, течения заболевания и других факторов.

Поэтому мировая наука не использует диагноз "дисбактериоз" и не имеет общепринятых способов его лечения. Ученые находятся на этапе активного исследования наших микробов, их взаимодействия (микробиома) и говорить о конкретных наработках, которые можно широко применять в обычной клинической практике - рано.

Итак, тот анализ на "дисбактериоз", на который отправляют пациентов в Украине, не является чем-то полезным. Ведь он показывает только десятки из возможной тысячи микроорганизмов и просто не демонстрирует реальной картины. Даже знание реального состояния микробиома не дает надежных рекомендаций к дальнейшим действиям. Кроме того, если вы пойдете в разные лаборатории и сдадите несколько анализов в один день - все они покажут разные результаты.

На самом же деле симптомы, которые прячутся под "дисбактериозом" могут говорить о большом спектре болезней, которые нужно исследовать в каждом конкретном случае. Это может быть синдром раздраженного кишечника, колики у новорожденных, лактазная недостаточность, определенная кишечная инфекция или же вообще может быть нормой для организма, которую не нужно ничем лечить или же изменить пищевые привычки.

Каждый случай требует специфического подхода и лечения", - написала Супрун.