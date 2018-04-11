Британия возобновила расследование смерти роSSийского финансиста

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Центральный уголовный суд Олд Бейли в Лондоне возобновил расследование обстоятельств гибели роSSийского финансиста и информатора по делу Магнитского Александра Перепеличного, который, возможно, был отравлен.

Об этом сообщает ВВС.

«В Олд Бейли возобновили расследование смерти роSSийского бизнесмена, который мог быть отравлен», — говорится в сообщении.

Как известно, информатор спецслужб в деле Магнитского Александр Перепеличный переехал в Лондон в 2010 году. Он умер во время пробежки в 2012 году от сердечного приступа. Как считалось сначала, его смерть была естественной. Однако через два года после закрытия дела компания по страхованию жизни Перепеличного заказала новую серию тестов, а адвокаты рассказали в суде, что в желудке Перепеличного были обнаружены следы химического вещества, которое получают из ядовитого растения gelsemium elegans, произрастающего в Азии.

По одной из рассмотренных в суде версий, в день смерти Перепеличный съел зеленый борщ, который и был отравлен. По словам адвоката, полиция «вымыла» содержимое желудка бизнесмена, но в сохранившихся материалах были обнаружены следы растительного яда. Адвокат в суде указал, что в день смерти полиция не взяла свидетельства у вдовы Перепеличного. 44-летний Перепеличный умер во время пробежки возле своего дома в городке Уэйбридж, неподалеку от Лондона, в ноябре 2012 года.

Как отмечается, расследование возобновилось на четыре дня, в течение которых заслушают коронера, специалистов по растениям и токсикологов.

Ранее Управление директора Национальной разведки США (ODNI) подготовило и передало британским спецслужбам доклад о том, что роSSийского финансиста и информатора по делу Магнитского Александра Перепеличного «скорее всего, убили по прямому приказу Путина или людей, близких к нему».

Источник: Укринформ


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