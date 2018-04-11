РоSSийский Первый канал снял с эфира программу с экс-главой Пентагона
"С учетом бомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада эта программа будет звучать диссонансом".
С эфира роSSийского Первого канала сняли интервью бывшего министра обороны США Уильяма Перри, которое он дал Владимиру Познеру.
По словам Познера, программа "выйдет в эфир, но позже". Он не уточнил, когда именно это произойдет, пишет Медуза.
Интервью планировалось показать 9 апреля, на сайте Познера был опубликован соответствующий анонс. Он удален, но его копия сохранилась в кэше Google.
"Руководство Первого канала сочло, что с учетом бомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада эта программа будет звучать диссонансом", - цитирует Познера издание.
Страны Запада обвиняют войска президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения в городе Дума рядом с Дамаском. 7 апреля несколько правозащитных организаций заявили, что сирийские вертолеты сбросили на город бомбы с зарином или хлором, погибли от 40 до 70 человек. Сирия и РоSSия называют эти обвинения ложью.
Уильям Перри занимал пост министра обороны США в 1994-1997 годах. Он работал в администрации президента США Билла Клинтона.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
11.04.2018 10:21
11.04.2018 10:21