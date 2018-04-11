РоSSийский Первый канал снял с эфира программу с экс-главой Пентагона

"С учетом бомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада эта программа будет звучать диссонансом".

С эфира роSSийского Первого канала сняли интервью бывшего министра обороны США Уильяма Перри, которое он дал Владимиру Познеру.

По словам Познера, программа "выйдет в эфир, но позже". Он не уточнил, когда именно это произойдет, пишет Медуза.

Интервью планировалось показать 9 апреля, на сайте Познера был опубликован соответствующий анонс. Он удален, но его копия сохранилась в кэше Google .

"Руководство Первого канала сочло, что с учетом бомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада эта программа будет звучать диссонансом", - цитирует Познера издание.

Страны Запада обвиняют войска президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения в городе Дума рядом с Дамаском. 7 апреля несколько правозащитных организаций заявили, что сирийские вертолеты сбросили на город бомбы с зарином или хлором, погибли от 40 до 70 человек. Сирия и РоSSия называют эти обвинения ложью.