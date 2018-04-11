Советник Трампа по внутренней безопасности уходит в отставку

О причинах ухода Тома Боссерта не сообщается.

Советник Трампа по внутренней безопасности уходит в отставку
Фото: ABC News

Главный советник президента США Дональда Трампа по проблемам внутренней безопасности Том Боссерт уходит в отставку.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Президент благодарен Тому за его преданность (делу обеспечения) безопасности нашей великой страны. Том руководил усилиями Белого дома по защите страны от террористических атак, укреплению нашей киберзащиты и реакцией на беспрецедентную череду природных бедствий. Президент Трамп благодарит его за его патриотическое служение и желает ему всего наилучшего", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

О причине отставки не сообщается.

Напомним, в марте Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона и его заместителя Стива Гольдштейна.

Сообщалось также об отставке юриста Трампа, который занимался расследованием связей с Россией.


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