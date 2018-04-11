НАПК назвало нардепов, не подавших декларации
Богдан Онуфрик подал е-декларацию на следующий после завершения кампании день.
Всего четыре народных депутата не подали обязательную электронную декларацию за 2017 год.
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
По состоянию на 1 апреля не подали декларацию депутаты Верховной Рады Андрей Журжий, Сергей Клюев, Надежда Савченко и Александр Онищенко.
Отмечается, что Богдан Онуфрик подал свою е-декларацию с опозданием на один день, то есть 2 апреля.
Напомним, подача годовых е-деклараций завершилась 1 апреля.
Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку электронных деклараций за 2017 год президента Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана, членов Кабинета Министров и других высокопоставленных должностных лиц.
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Политика
11.04.2018 10:21