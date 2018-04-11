НАПК назвало нардепов, не подавших декларации

Богдан Онуфрик подал е-декларацию на следующий после завершения кампании день.

Всего четыре народных депутата не подали обязательную электронную декларацию за 2017 год.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

По состоянию на 1 апреля не подали декларацию депутаты Верховной Рады Андрей Журжий, Сергей Клюев, Надежда Савченко и Александр Онищенко.

Отмечается, что Богдан Онуфрик подал свою е-декларацию с опозданием на один день, то есть 2 апреля.

Напомним, подача годовых е-деклараций завершилась 1 апреля.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку электронных деклараций за 2017 год президента Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана, членов Кабинета Министров и других высокопоставленных должностных лиц.