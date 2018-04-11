ГПУ завершила досудебное расследование по делу о госизмене Поклонской и Аксенова

Обвинительный акт будет направлен в Апелляционный суд Киева

ГПУ завершила досудебное расследование по делу о госизмене Поклонской и Аксенова
Фото: www.segodnya.ua

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по делу по подозрению "прокурора" Крыма Натальи Поклонской, "председателя совета министров Крыма" Сергея Аксенова, "главы парламента Крыма" Владимира Константинова и других бывших чиновников оккупированного полуострова.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Фейсбуке.

Досудебное расследование велось по фактам государственной измены, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершения действий в составе преступной организации, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти и совершения ряда других особо тяжких преступлений по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 109, 111, 110, 255 Уголовного кодекса (УК) Украины.

"В ходе досудебного расследования в отношении подозреваемых в уголовном производстве следователями судьями Печерского районного суда г.Киева предоставлены разрешения на осуществление специального досудебного расследования, которые обжалованы в апелляционной инстанции. По результатам предварительного расследования 07.04.2018 в газете " Урядовый курьер" опубликованы сообщения о завершения досудебного расследования в отношении подозреваемых Поклонской Н., Аксенова С., Константинова В. и других бывших чиновников АР Крым и предоставлен доступ к материалам досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 290 Уголовного процессуального кодекса Украины ", - сообщила Сарган.

По ее словам, "по завершению ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами досудебного расследования обвинительный акт в уголовном производстве будет направлен в Апелляционный суд Киева для установления подсудности его рассмотрения".

Напомним, прокуратура АРК сообщила Аксенову о подозрении еще в сентябре 2015 года. Ему вменяется незаконное завладение имуществом "Артека" стоимостью почти 250 млн грн в пользу РоSSии. В апреле прошлого года Печерский суд дал санкцию на задержание Аксенова.

В апреле 2017 года ГПУ составила письменные уведомления о новом подозрении - в госизмене - 10 крымским "чиновникам" и "депутатам", а также попросила суд о заочном расследовании относительно Аксенова и Поклонской.


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