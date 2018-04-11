Украинцев разрешат хоронить в парках и скверах

kladbishhe

Кабмин взялся переписывать правила, по которым в Украине хоронят умерших, чтобы хоть как-то решить проблему дефицита мест на кладбищах.

Об этом пишет UBR.

Проект закона №8248, который правительство подало в Верховную Раду 5 апреля, призван стимулировать украинцев отдавать предпочтение кремации и вводит понятие биозахоронения.

Под последним в Кабмине понимают захоронение тела с использованием биоразлагаемых материалов в течение 5 лет, при котором не предусмотрена установка могильных плит, памятников и других надгробий. А возможна лишь установка «информационной таблички».

Причем хоронить по такой «технологии» можно будет не только на кладбищах, но и в лесопарках и даже парках культуры и отдыха. При условии, что местные власти дадут добро на выделение под эти нужды отдельных их участков.

Также Кабмин на законодательном уровне намерен ввести понятие «подхоронения» — захоронения умерших в уже существующие могилы. Делать это можно будет по истечении «кладбищенского периода» (20 лет с момента последнего захоронения) и с согласия владельца (держателя) такой могилы. Если такой не будет обнаружен, достаточно будет заручиться поддержкой местных властей.

Если инициативы правительства поддержит Верховная Рада, закон вступит в силу через 6 месяцев после официальной публикации.


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