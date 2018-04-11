В зоне АТО пропали четверо гражданских

Пропавших ищут полицейские.

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе пропали четыре гражданских лица.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Фейсбуке.

"Вчера в Оперативную группу Национальной полиции при штабе АТО поступило сообщение о пропаже четырех гражданских лиц, жителей населенного пункта Песчаное, Станично-Лутугинского района, которые выехали ранее на автомобили "Нива Шевроле" в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулись", - говорится в сообщении.

Пропавших ищут полицейские. Продолжаются неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление их местонахождения.

Напомним, ранее, 7 апреля, боевики подстрелили женщину на остановке возле блокпоста "Оленевка".