В зоне АТО пропали четверо гражданских
Пропавших ищут полицейские.
В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе пропали четыре гражданских лица.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Фейсбуке.
"Вчера в Оперативную группу Национальной полиции при штабе АТО поступило сообщение о пропаже четырех гражданских лиц, жителей населенного пункта Песчаное, Станично-Лутугинского района, которые выехали ранее на автомобили "Нива Шевроле" в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулись", - говорится в сообщении.
Пропавших ищут полицейские. Продолжаются неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление их местонахождения.
Напомним, ранее, 7 апреля, боевики подстрелили женщину на остановке возле блокпоста "Оленевка".
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Политика
11.04.2018 10:20