РоSSия заявила, что готова к терактам на Крымском мосту: уже нашли "виновных"

В Кремле заявили об официальном открытии автомобильной части «Керченского моста» уже в мае 2018 года. Оккупационные власти планируют открыть мост именно «под дату» - 9 мая. При этом, их не смущает, что к этому времени мост еще не будет готов для проезда автотранспорта. Они придумали, как «обезопасить» себя на случай катастрофы.

Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Длина моста - 19 км и пуск его планировался на конец 2018 года. Однако, строители заявили, что смогут сдать мост уже к началу нового курортного сезона, сообщает Час Пик.

Несмотря на громкие обещания и опережение плана, даже роSSийские власти понимают, что мост не будет полностью готов и безопасен к объявленной дате открытия. По данным группы «Информационное сопротивление», проектировщики заявили, что необходимо провести испытания, прежде чем официально запускать движение транспорта через крымский мост.

Однако, оккупационным властям крайне важно запустить мост именно 9 мая. Ради пропагандистских целей они пойдут на риск.

Но крымский мост даже после официального открытия будет закрыт для грузового транспорта, который и далее будет пользоваться паромной переправой. Также на мост будут запускать ограниченное количество легкового транспорта, чтобы избежать нагрузки на мост.

Ну, а если все же мост не выдержит и произойдет катастрофа, роSSийские власти уже придумали, как себя подстраховать. Крушение моста и возможную гибель людей они не задумываясь спишут на теракт, совершенный украинскими диверсантами.

Почву для этого они уже подготавливают, делая громкие заявления. Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский военный и политический журналист, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Напомним, глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что роSSийские силовики организовали «контроль обстановки в акватории Керченского пролива и в воздушном пространстве над ней». Он добавил, что силовые структуры готовы к действиям «при возникновении угрозы террористических посягательств на строящиеся объекты, в том числе, со стороны сторонников радикальных идеологий, а также спецслужб и националистических организаций Украины».

Мост еще не достроен и запущен в эксплуатацию, но уже сегодня ясно, что в случае любой техногенной катастрофы РоSSия объявит «виновными» ни Путина, ни строителей, ни природные катаклизмы, а именно Украину.

В сети уже комментируют появившееся заявление главы ФСБ РоSSии. В комментариях отмечают, что никто в мире уже не сомневается, что РоSSия всячески будет сваливать вину на других в случае фатальных инцидентов.

«Давно там с ножовкой рядом никого не брали)»,

«Сами и подорвут, а скажут, что Укрдиверсанты!»,

«Классное «открытие», когда ехать запрещено:) А во-вторых - этот мост сам разрушится, спросите о данных геодезии!», - пишут в комментариях.

Во всем мире пытаются бороться с путинской пропагандой. В Молдове правительство штрафует телеканалы за демонстрацию выступлений Путина и показ сюжетов, созданных журналистами канала «РоSSия-1».